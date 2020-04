İtaliyada koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı yenidən artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son sutka ərzində ölkə üzrə koronavirusa 880 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 604 nəfər dünyasını dəyişib.

Bununla da İtaliyada pandemiya qurbanlarının sayı 17 min 127 nəfərə çatıb.

