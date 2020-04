Sumqayıt şəhərinin 16-cı məhəlləsində mənzildə meyit aşkarlanıb.

Metbuat.az Apa-ya xəbər verir ki, mənzillərdən birinə keçirilən baxış zamanı ölü tapılan şəxs 1969-cu il təvəllüdlü Aslanov Yaşar İsa oğlu olub.

Onun hansı səbəbdən öldüyü bilinmir. Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

