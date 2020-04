Çində meydana gələn yeni növ koronavirusda bu gün yeni bir rekord yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da bir sutka ərzində 1700 insan virus səbəbindən dünyasını dəyişib. Bu barədə virusla bağlı statistikaları hesablayan Con Hopkins Universietindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, ABŞ yoluxanların sayına görə liderdir. Ölkədə 400 min yoluxma qeydə alınıb, ölənlərin sayı isə 12 min 800-ü keçib.

