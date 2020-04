TƏBİB koronavirusun qanla yoluxması məsələsinə aydınlıq gətirdi

"Koronavirusun qan köçürülməsi ilə ötürülə biləcəyinə dair heç bir məlumat və ya sübut yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, dünyada koronavirus da daxil olmaqla hər hansı bir tənəffüs virusuna qanla yoluxma hallarına rast gəlinməyib: "Koronavirusun qan komponentləri ilə yoluxduğu təsdiqlənməyib. Qan bankında ən son tövsiyələrə diqqət yetirilərək qan və qan komponentlərinin təhlükəsiz toplanması və tədarükü, bütün zəruri dəyişiklikləri yerinə yetirmək üçün ən son protokollar tətbiq edilir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.