Qarmon ifaçısı Abbasəli Qafarov vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə mərhumun dostu Aşıq Mübariz Camaloğlu bildirib. Onun sözlərinə görə, sənətçi dünən gecə saatlarında vəfat edib.

A. Qafarov bu gün dəfn ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.