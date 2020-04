DİQQƏT! Karantin rejimi zamanı bunu etsəniz 3 ilədək həbs olunacaqsınız - KAMRAN ƏLİYEVDƏN XƏBƏRDARLIQ / VİDEO

Aprel ayının 1-dən bu günədək avtomobil yollarında xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 6945 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.



bunu Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev deyib.

Şöbə rəisi bildirib ki, martın beşinə kimi bayram müddətində biz əhalinin rayonlara getməməsini tövsiyyə etsək də, insanlar buna əməl etmədilər.

'' Biz deyirdik ki, hər kəs yaşadığı yerə qayıtsın. Səbəb də o idi ki, onlar virusu ətrafında olanlara yoluxdura bilərdilər. Bugün rayonlarda virusa yoluxanların olmasına səbəblərdən biri də odur. Hətta xəbərdarlıqlara da əhəmiyyət verilmədi. DYP əməkdaşları tərəfindən bu səbəbdən xüsusi karantin rejimini pozduğuna görə 1499 nəfər cərimə edilib.''

Başqasını yoluxdurmaya görə də cəzaların tətbiqi nəzərdə tutulur.

"Əgər həmin şəxs digər şəxslərin yoluxmasına səbəb olarsa, bu halda, həmin şəxs cinayət məsuliyyəti daşıyır və o, artıq Cinayət Məcəlləsinin 39-1-ci maddəsinə müvafiq olaraq onun azadlığı ya 3 il müddətinə məhdudlaşdırılır və ya o, 3 ilədək azadlıqdan məhrum edilir".



