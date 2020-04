ƏƏSMN-in İctimai şurasında birgə yığıncağın keçirilməsi qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındı

Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tələblərindən biri də kütləvi tədbirlərin təxirə salınmasıdır.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən (ƏƏSMN) verilən məlumata görə, bununla əlaqədar nazirlik yanında İctimai şuranın yeni tərkibinin müəyyən edilməsi məqsədilə şuraya üzvlərin seçilməsi üçün 17 aprel 2020-ci il tarixində nəzərdə tutulan birgə yığıncağın keçirilməsi qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.

Birgə yığıncağın tarixi və digər məsələlərlə bağlı əlavə məlumat veriləcək.

