Bakıda aptekdən oğurluq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, soyğunçuluq etdiyinə görə tutulmuş V.Hüseynovun ətrafında Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin 4-cü Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun fevralın 14-də rayon ərazisindəki apteklərin birindən 862 manat oğurlaması da müəyyən edilib.

Araşdırma aparılır.

