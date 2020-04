Uhanda karantin rejimi bitdi - VİDEO

Koronavirusun ilk dəfə yayılmağa başladığı yer olan Uhan şəhərində 76 gündür davam edən karantin rejimi aradan qaldırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Uhan sakinlərinə icazə almadan şəhərə çıxa biləcəkləri xəbərini hökümət artıq açıqlayıb.

11milyonluq əhalisi olan Uhanda bu şad xəbər kimi qarşılanıb. Bununla da 11 həftəlik karantindən sonra ilk dəfə küçəyə çıxmaq sərbəst olub.Bugündən başlayaraq sərnişinlərin ixtiyarına qatarlar verilib.

Rəsmi məlumata görə, Çində pandemiya nəzarət altına alınıb.

Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başladı. Hazırda virus 209 ölkə tüğyan edir.

Mənbə: WOANEWS

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.