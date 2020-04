Yeni növ koronavirusda son sutkada rekord ölüm meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da son sutkada 1918 insan koronavirusdan həyatını itirib. Bu virus meydana çıxdığı vaxtdan ən yüksək göstəricidir. Bununla da, ABŞ-da virusdan ölənlərin sayı 18 min 857 olub.

Qeyd edək ki, ABŞ koronavirusa yoluxanların sayına görə də liderdir. Belə ki, ölkədə 400 min insan virus daşıyıcısıdır.

Mənbə: cnn.com

