“Yeşilçam”ın (Türkiyə kino sənayesi) məşhur aktyoru Cevdet Balıkçı ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uzun müddət xəstəxanada müalicə alan aktyor 79 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, Cevdet Balıkçı Türkiyə kino tarixində qatil, mafioz rollarının mahir ifaçısı olub. Azərbaycan izləyicisinə o, “Şaban” film silsiləsindəki cinayətkar rollarından məlumdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.