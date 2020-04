Koronavirusu ABŞ professoru yaradıb Çinə satıbmış? - ŞOK İDDİA / FOTOLAR

Sosial mediada minlərlə hesab, Harvard professoru. Çarlz Liberin ABŞ-da istehsal olunan koronavirusu Çinə satdığı iddiaları ilə bağlı müzakirələr edib.İddialarda Liberin virusunun mənşəyi ilə bağlı məlumatları pul müqabilində Çin laboratoriyasına satıb. lakin ABŞ Ədliyyə Nazirliyi ittihamları rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Harvard professoru Liber virusu ABŞ-da istehsal etdikdən sonra Çinin Uhan Texniki Universitetinə göndərib və buradan külli miqdarda pul alıb.

Bu hadisədən sonra Harvard Universitetində Kimya və Biologiya kafedrasının rəhbəri olan 60 yaşlı Dr. Çarlz Liber Çin təşkilatlarından yüz minlərlə dollar alaraq fəaliyyət göstərdiyi üçün saxlanılıb. Məhkəmə araşdırmalarına görə, Liberin Harvarddakı tədqiqat qrupu Milli Səhiyyə İnstitutundan və Müdafiə Departamentindən araşdırma üçün 15 milyon dollardan çox pul aldığı deyilib.

Liber, Çindəki Uhan Texnologiya Universitetinə bağlılığı və Çin rəsmiləri ilə ölkəyə böyük elm adamlarını cəlb etmək üçün müqavilə bağladığı iddia edilir.

Bütün bu xidmətləri müqabilində Çin universiteti ona aylıq 50.000 dollar ödəyib.

Yalan ifadələr verməkdə günahkar bilinən Liberə qarşı casusluq və ticarət sirlərini satmaq ittihamları ilə bağlı cinayət işi açılıb.

Mənbə:Reuters

