ABŞ-da koronavirusdan ölənlərin çoxunun qara dərililər olması diqqət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakinlərinin 30%-nin qara dərililər olduğu Çikaqoda yeni növ koronavirus səbəbindən ölənlərin 72%-i Afrika kökənli Amerikalılar olub. Koronavirusun geniş yayıldığı bir başqa əyalət Luizianada isə virusdan ölənlərin 70%-i qaradərililərdir.

Qeyd edək ki, ABŞ-da 400 mindən çox insan koronavirusa yoluxub.

Mənbə: HaberGlobal

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.