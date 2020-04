“Karantin rejimi ilə əlqədar olaraq, sabahkı iclasda Baş Nazir Əli Əsədovun videohesabatı dinləniləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, videohesabatdan sonra səsləndirilən rəy və təkliflər sistemləşdirilərək Nazirlər Kabinetinə göndəriləcək.

