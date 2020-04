Karantində kimlər Ramazan ayının orucunu tuta bilməz?

Azərbaycan üfüqünə uyğun olaraq bu il müqəddəs Ramazan ayı Miladi tarixlə aprelin 25-nə təsadüf edəcək.

Metbuat.azxəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən (QMİ) bildirilib.

Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da müqəddəs Ramazan ayı böyük coşğu ilə qarşılanır və əhali bu ayda oruc tutmaq, savab iş görmək və xeyirxah işlərə təşəbbüs göstərir.

Hazırda dünyada koronavirus infeksiyası tüğyan etdiyi üçün Ramazan ayında oruc tutmağın nə qədər düzgün olması, insan sağlamlığına xeyirli və ziyanlı tərəfləri və dini qaydalara əsasən bu vəziyyətlərdə oruc tutmağın nə dərəcədə düzgün olması ilə bağlı bir sıra suallar ortaya çıxıb.

İlk öncə bildirək ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, şeyxülislam Allahşükür Paşazadə də çıxışı zamanı koronavirus xəstələrinin oruc tutmasının düzgün olmadığını bildirib. O həmçinin vurğulayıb ki, koronavirus xəstəliyinə görə "oruc tutmaq mümkün olmayacaq" demək də düzgün deyil. Çünki belə bir şey ola bilməz: "Bunu kim desə, deməli, ya din xadimi, ya da dindar deyil.

Deməli sağlam, səhhəti normal olan və heç bir şikayəti olmayan şəxslərin Ramazan ayında oruc tutmasında heç bir dini qadağa mövcud deyil.

Bundan əlavə günün böyük hissəsini yeməkdən uzaq durmaq və oruc tutmaq ömrü uzadır, həmçinin bir çox xəstəliyin qarşısını alır. Bu fikirlər “New England” tibbi jurnalında dərc edilən məqalədə də öz əksini tapıb. Bildirilib ki, günün 6-8 saatını qidalanıb yerdə qalan 16-18 saatını yeməkdən imtina bir çox xəstəliyin qarşısını almaqla yanaşı, qan təzyiqini aşağı salır və ömrü uzadır.

Orucun piylənmə, şəkər və ürək çatışmazlığının müalicəsində bir üsul kimi təqdim edilə biləcəyi vurğulanan məqalədə bunun üçün “gündəlik məhdud istehlak” və “həftədə iki gün oruc tutmaq” kimi iki üsul təqdim edilib. İnsan və heyvanlar üzərində aparılan təcrübəyə istinad edilən araşdırmada həmçinin göstərilir ki, vaxtaşırı oruc tutmaqla maddələr mübadiləsini də bərpa etmək mümkündür. Həmçinin bu üsul hüceyrə sağlamlığına müsbət təsir göstərib.

Orucun faydalı tərəfləri olduğu halda, xəstə insanların oruc tutmaq arzusu isə heç də qəbulolunan deyil. Çünki İslam dininin qaydaları insanların özlərinə ziyan vurmasına, xəstəliklərini şiddətləndirməsinə və həyatı üçün təhlükə yaradacaq hallara yol verməsinə izacə vermir.

Ramazan ayında kimlərə oruc tutmaq vacib deyildir?

Dörd təbəqədən olan adamlar oruc tutmaya bilərlər; onlar həm qəza orucundan, həm də kəffarədən azaddırlar:

Daha dörd təbəqədən olan şəxslər isə Ramazan ayında oruc tutmaya bilərlər; bunun üçün onlara kəffarə də düşmür, sadəcə olaraq itirdikləri hər gün əvəzinə bir gün qəza orucu onlara vacibdir:

Qeyd edək ki, səfərdə olan şəxs vətənə dönənə kimi orucdan azaddır, amma qayıdandan sonra mütləq qəza etməlidir (hər gün üçün bir gün hesabı ilə).

