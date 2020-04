"Ötən bir həftə ərzində pozitiv və neqativ hallar baş verib" Bugünkü brifinqdə də bu barədə məlumat verəcəyik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, yoluxmalarla bağlı proztiv məlumatlar azdır:

"Bu gün ölkədə 105 yoluxma faktı qeydə alınıb".

