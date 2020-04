Xaçmaz rayonunda yaşayış evi yanıb.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verirki, hadisə rayonun Nərəcan kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini İslam Musayevə məxsus ikimərtəbəli evdə başlayan yanğını söndürmək üçün əraziyə Xaçmaz Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 2 yanğınsöndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub.

Yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da, evə ciddi ziyan dəyib. Alovun daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb.

Yanğının səbəbləri araşdırılır.

