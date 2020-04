142 - Çağrı Mərkəzində bir gündə rekord sayda zəng qeydə alındı - FOTO

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142-Çağrı Mərkəzinə aprelin 7-də 5707 zəng daxil olub. Bu da Çağrı Mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyi dövrdə bir gün ərzində edilən zənglərin sayı baxımından rekord göstəricidir.

Nazirlikdən verilən məlumata görə, vətəndaşların əmək, məşğulluq, sosial müdafiə tədbirləri, tibbi-sosial reabilitasiya və s. ilə bağlı müraciətləri əməkdaşlar tərəfindən ətraflı cavablandırılıb, sorğu xarakteri daşıyan müraciətlərlə bağlı izahat və məlumatlar verilib.

Qeyd edək ki, son iki həftədə Çağrı Mərkəzinə 53 400, ümumilikdə bu il 160 minədək zəng daxil olub.

Hazırda 142–Çağrı Mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində (saat 9-dan 24-dək) fəaliyyət göstərir. 100-dək operator zəngləri cavablandırır.

