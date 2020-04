İbrahim Məmmədov: "Aidiyyəti olmayan SMS-lər vaxt itkisidir"

"Azərbaycan testi alarkən qiymətə yox keyfiyyətə baxır. Alınan testlərin də kifayət qədər yüksək qiyməti var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

İ.Məmmədovun sözlərinə görə, aidiyyəti üzrə göndərilməyən icazə SMS-lər sadəcə vaxt itkisidir.

O bildirib ki, bugünkü şərtlər məhdudiyyətlərin sərtləşməsinə zəmin yaradır.

İ.Məmmədov xatırladıb ki, hələ ölkədə 1 yoluxma faktı qeydə alınmadığı vaxtda xəstəxanalar boşaldılmışdı:

"Bu kimi qoruyucu tədbirlərin davamlı və effektli olması üçün əhalinin də dəstəyi laızmdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.