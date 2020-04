TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışını davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, tibb işçilərinin də psixoloji dəstəyə ehtiyacı var:

"Heç kəs belə gərgin rejimdə işləməyə alışmayıb".

Onun sözlərinə görə, psixoloji dəstəklə əlaqəli çağrı mərkəzi yaradılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.