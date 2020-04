Tibb işçiləri arasında da koronavirusa yoluxma faktı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

R.Bayramlının sözlərinə görə, pandemiya ilə bir tibb işçisi yoluxması olub: "Bu sahə ilə məşğul olmayan tibb müəssisəsində yoluxma faktları qeydə alınıb.

