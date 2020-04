Karantində olan şəxslərin saxlanıldığı yerlər açıqlandı

"Bakıda və regionlardakı gömrük-keçid məntəqələrinə yaxın olan bütün hotellər, Atletlər kəndi, müxtəlif universitetlərin regionlardakı istirahət mərkəzləri, xüsusilə də Nabrandakı istirahət mərkəzləri karantin üçün ayrılıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

TƏBİB sədri qeyd edib ki, şimalda karantin üçün yer olmayanda onları Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin ayırdığı avtobuslar vasitəsilə cənubdakı hotellərə aparılır: "Logistika planı var və bu plana uyğun da hərəkət edirik. Qərb, şimal və cənubda bütün 3, 4 və 5 ulduzlu hotellərə ayrılıb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.