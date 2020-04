“Ərzaq çatışmazlığından söhbət gedə bilməz” - Sahib Məmmədov

"Bu gün ərzaq təminatı sahəsində ehtiyatlarımız imkan yaradır ki, özünü təminat məsələlərində rahat addım ataq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AzTV-nin efirində İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov bildirib.

Onun sözlərinə görə, ölkədə əsas strateji məhsullar üzrə özünütəminat səviyyəsi 100%-dən çoxdur: "Hətta Azərbaycanın ixrac potensialı formalaşıb. Ona görə ərzağın çatışmazlığdan söhbət gedə bilməz, ölkəyə məhsuların idxalı davam edir. Hökumət iri idxalçılarla iş aparır".

Xatırladaq ki, aprelin 5-dən etibarən koronavirus (COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirilən xüsusi karantin rejimi çərçivəsində ölkədə hərəkət məhdudiyyətlərinin tətbiqinə başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.