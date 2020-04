Vətəndaşların müraciətləri nəzərə alınmaqla etibarlılıq müddəti bitmiş şəxsiyyət vəsiqələrinin istifadə müddəti xüsusi karantin rejimi bitənədək uzadılıb.

Bu barədə Daxili İşlər və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliklərindən Metbuat.az verilən birgə məlumatda bildirilib.

Qeyd edilib ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitmiş işsiz şəxslər də birdəfəlik ödəməni almaq üçün elektron qaydada müraciət edə bilərlər.

