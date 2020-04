Müğənni Natavan Həbibi və reper əri Dado Əliyev barışıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, tez-tez ayrılıb-barışan cütlük birlikdə görüntülərini sosial şəbəkədə bölüşüb. Onlar səmimi görüntüləri ilə yenidən bir araya gəldiklərini göstəriblər.

Qeyd edək ki, Natavan bir neçə həftə əvvəl Dado ilə ayrıldıqlarını açıqlamışdı. O, hətta ötən həftə sosial şəbəkədə ona Dado ilə bağlı ünvanlanan suallara əsəbiləşmişdi. Cütlüyün bir oğul övladı var.

