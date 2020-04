Xalq artisti Tünzalə Ağayeva canlı yayımda yıxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, İTV-də yayımlanan "Gəl qonaq ol" verilişi zamanı baş verib.

Belə ki, aparıcı Saleh Bağırovla görüntülü bağlantıya qoşulan müğənni, evdə idman hərəkəti edən zaman müvazinəti saxlaya bilməyib və yıxılıb.

