TƏBİB Azərbaycanda koronavirusla bağlı aprelin 8-nə olan statistik göstəriciləri açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gün ərzində Azərbaycanda koronavirusla bağlı 3 018 test edilib.

Ölkə ərazisində isə indiyə qədər 53 011 test aparılıb.

Xatırladaq ki, bu gün Azərbaycanda koronavirusa 105 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Ölkədə ümumilikdə koronavirusa 822 yoluxma aşkarlanıb. Onlardan 63-ü sağalıb, 8-si ölüb. Hazırda aktiv xəstə sayı 751-dir.

