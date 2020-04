Bakıda qeyri-adi alıcı: Koronavirusdan belə qorunan olmamışdı - FOTOLAR

Xarici ölkələrdə görünən maraqlı görüntülər hazırda paytaxt Bakıda yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir çox ölkələrdə insanlar koronavirusun yayılmasından narahat olaraq, müxtəlif qabaqlayıcı tədbirlər alırlar. Bu görüntülər isə vərdiş olmadığımız tərzdə olduğu üçün xeyli maraq doğurur.

Son günlər sosial şəbəklərdə yayılan fotolar isə bəzən gülüş doğurur. Beləki paytaxt Bakıda böyük marketlərin birində alış veriş edən şəxs olduqca diqqət çəkib. Həmin şəxs alış-veriş edərkən virusdan qorunmaq üçün xüsusi geyimi və taxdığı əleyhiqaz maraqa səbəb olub. Sosial media hesablarında paylaşılan fotolar insanlar tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

(qazet.az)

