Bakıda avtomobil qaçırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yanvarın 30-da Nizami rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, naməlum şəxs M.Rəfiyevə məxsus "Hyundai" markalı avtomobili qaçırıb.

Nizami Rayon Polis İdarəsinin 23-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Sumqayıt şəhər sakini, 2005-ci il təvəllüdlü A.Əlimərdanov saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

