Tibbi maskaya alternativ TAPILDI - Koronavirusdan qoruyan şarf / FOTO

İngilis alimləri COVID-19 pandemiyası şəraitində yardımçı olacaq qeyri-adi fərdi qoruyucu vasitə yaradıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu yenilik koronavirusdan qorunmaq üçün şarfdır. Onun müəllifləri Mançester texnologiya institutunun əməkdaşlarıdır.

Adi maskalardan fərqli olaraq, Mançester Biotexnologiya İnstitutunun tədqiqatçıları deyirlər ki, Virustatik Qalxan adlanan bu şard bir anda saatlarla rahat geyilə bilər və mikroblara məruz qaldıqdan sonra toxunmaq üçün təkrar istifadə edilə bilər, yuyula bilər və zərərsizdir. Maskanın üzərində işləyən professor Sabine Flitsch, virusun təsirsiz hala gətirdiyi parça üzərində xüsusi bir kimyəvi örtük olduğunu söyləyib.

Alimlərin fikrincə, şarfın kütləvi istehsalı COVID-19 pandemiyası üçün xarakterik olan problemi həll edəcək. Söhbət şəxsi qoruyucu vasitələrin - maskalar, əlcəklər, eynəklər və s. olmamasından gedir.

Onunla standart şarflar arasındakı fərq xüsusi bir üsulla hazırlanan parçadan olmasıdır. Buna görə viruslar qoruyucu təbəqəyə "yapışır" və bədənə daxil olmur.

