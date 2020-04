Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları protez-ortopedik ləvazimatları ehtiyacı olan əlilliyi olan şəxslərin evində təqdim edir.

Bu barədə nazirlikdən məlumat verilib.

Qeyd edilən mövzu ilə bağlı videoçarxı təqdim edirik:

