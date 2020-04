İngiltərə Çindən idxal etdiyi 3,5 milyon koronvarirus testinin əksər hallarda neqativ və pozitiv nəticələri səhv göstərdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hökümət testlərin ödənişini geri tələb edir. Koronavirus test koordinatoru professor Con Bil deyib ki, testlərdə ciddi problemlər mövcuddur və bu günə qədər keçirdikləri testlərdə səhv nəticələr əldə ediblər.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl İngiltərə Çindən alınan testlərdə koronavirus aşkarlandığını idia etmişdi.

Mənbə: HaberGlobal

