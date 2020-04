İspaniya koronavirusda Avropanın mərkəzi halına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə virusdan ölənlərin sayı 14 min 555 olub. Virusa yoluxanlar isə 146min 690 nəfərdir. Son 24 saatda ölkədə virus səbəbindən 757 nəfərin həyatını itirdiyini bildirilib.

Son 4 gündə İspaniyada yoluxanların sayında azalma müşahidə edilirdi. Ölkədə virusun mərkəzi isə paytaxt Madriddir. Burada 5 min 586 insan həyatını itirib.

Mənbə: HaberGlobal

