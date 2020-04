"Baş nazir Boris Consonun vəziyyəti dünən də açıqladığımız kimi sabit şəkildə davam etməkdədir. Buna görə də, hər şeyin yaxşı olacağını düşünürəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Mədəniyyət naziri Oliver Duden BBC-yə danışarkən deyib.

Qeyd edək ki, Borois Consonun koronavirus testləri martın 27-də pozitiv çıxmışdı. 3 gün öncə isə o, reanimasiyaya yerləşdirilib.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.