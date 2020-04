Xanlar Vəliyev yenidən Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru vəzifəsinə təyin edildi



Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Xanlar Vəliyev yenidən Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.

Faktı Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a təsdiq ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.