"Acam, zibil eşirəm" deyən qadına nazirlik nümayəndəsi görün nə etdi ... - VİDEO

Türkiyədə Nazirlik nümayəndəsi vətəndaşı təhqir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki,dünyada koronavirusun yayılması şəraitində hal-hazırda vətəndaşlar evdə qalmağa çağırılsa da iqtisadi cəhətdən çətinliklər yaşayanlar çörək pulu üçün çölə çıxmaq və mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalırlar.

Türkiyədə bu qadağalara əməl etməyən şəxslərdən birinin sosial şəbəkələrdə videosu yayılıb.Görüntülərdə bir qadın ''Uşaqlarım acdır evdə necə qalım? İndi zibilliklərdən yemək axtarmaqdan gəlirəm, evə qalın demək sizə asandır'' deyə etirazını bildirib.

Sosial şəbəkələrdə yayılan bu videoya qadını çölə çıxdığına görə tənqid edənlər də olub. Onlardan biri də İstanbul Ailə və Sosial xidmətlər idarəsinin müdir müavini Nail Noğaydır.

Türkiyədə Ailə, Əmək və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin bürokratlarından biri həmin vətəndaşlardan birinə inanılmaz reaksiya göstərib.O, vətəndaşın videosunu paylaşaraq "Geber" yazıb. Bu yazı Twitter-də ciddi reaksiyalara səbəb olub.Elə bu paylaşımın ardından Noğay daha sonra geri addım ataraq postu silib.

Son məlumatlara görə Nail Noğay vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.

Mənbə: Haberler.com

