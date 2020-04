İcbari Sığorta Bürosu sosial video çarx hazırlayıb

Bakı,08 aprel, 2020: Karonavirus pandemiyasından qorunmaq üçün tətbiq edilən karantin rejiminə İcbari Sığorta Bürosu(İSB) dəstək verib.Belə ki, İSB “Evde qalın, eviniz sizi sığortalasın” şüarı altında sosialvideo çarx hazırlayıb. Sosial video çarxda müxtəlif yaş qrupundan olan vətəndaşlarınkarantin rejimində evdə qalaraq həmrəylik nümayiş etdirməsi əks olunur. İSB-nun əməkdaşlarının da çəkildiyi videoçarxınqəhrəmanları “Biz zamanında evimizi sığortaladıq, indi isə evimizbizi sığortalayır” deyərək əhalini karantin rejiminə ciddi əməl etməyə, pandemiya ilə əlaqədar qlobal mürəkkəb şəraitdə özlərini, yaxın və doğmalarını virusdan qorumaq üçün evdən çıxmamağa çağırır.

Xatırladaq ki, vətəndaşlar sahib olduqları əmlakları icbari qaydada sığorta etdirərək həmin əmlakı yanğın və risklərdən, təbii fəlakətlərdən həmçinin dəyə biləcək zərərlərdən sığortalamaq hüququna malikdir. Bu günün gerçəyi gələcəyin sığortasıdır. Biz birlikdə güclüyük. Həmrəy olaq, evdə qalaq və bu dəfə evimiz bizi sığortalasın.

Qeyd edək ki, Biz zamanında evimizi sığortaladıq, indi isə evimiz bizi sığortalayır” sosial videoçarxa aşağıdakı link vasitəsi ilə də baxa bilərsiniz.

