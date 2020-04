Keçən il respublika üzrə 21 ana ölümü hadisəsi baş verib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ildə fəaliyyəti haqqında icmal hesabatda əksini tapıb.

Sənədə əsasən, körpə ölümü göstəricisi beynəlxalq diridoğulma meyarları nəzərə alınmaqla 11,0 promilli təşkil edib.

