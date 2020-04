Türkiyəli Professor koronavirusdan ölən xəstənin ağciyərinin görüntüsünü paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Doktor Erhan Tenekecioğlu Çində koronavirus səbəbiylə ölən bir xəstənin ağciyər görüntülərini sosial media hesabında izləyiciləri ilə paylaşıb.

"Bu da koronavirus infeksiyası səbəbiylə ölən bir xəstənin ağciyəri. Bu ciyərin sahibi 66 yaşında idi. O uzun müddət siqaret çəkib.

Bu görüntüləri görənlər çox heyrətləniblər.



Mənbə:Yeniakit.com

