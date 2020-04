Ramil Nəbiyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Ərazi idarəetmə orqanları, deputatlarla və komitələrlə iş şöbəsinin müdiri təyin edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sərəncam imzalayıb.



Ramil Nəbiyev bundan əvvəl həmin şöbədə şöbə müdirinin müavini vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.