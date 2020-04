İngiltərə koronavirus dərmanının hazır olacağı tarixi açıqladı - Bu aydan etibarən...

İngiltərə koronavirus dərmanını 6 ay ərzində hazır edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu vaksinin hazırlanmasında iştirak edən Oxford Universitetinin araşdırmaçıları bəyan edib.

"The Telegraph" nəşrinə açıqlama verən araşdırmaçılar deyib ki, vaskin sentyabr ayına qədər hazır ola bilər: "Hazırda 18-55 yaşlarında olan 500-dən artıq könüllü üzərində sınaqlar aparılır. Sentyabr ayının sonuna qədər prosesin başa çatacağını gözləyirik. Testlərin üçüncü mərhələsindən sonra kütləvi istehsala başlanıla bilər. Ümid edirəm sentyabrın sonunda virusun qarşısını ala bilən vaksin hazır olacaq".

Qeyd edək ki, İngiltərə daha öncə vaksinin 18 ay ərzində hazır olacağını açıqlamışdı. Araşdırmaların belə sürətlə getməsi və könüllülər üzərində sınaqların aparılması vaksinin tezliklə hazır olacağına ümidləri artırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.