İtaliyada son sutka ərzində 610 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bununla da ölkədə COVİD-19 qurbanlarının sayı 18 min 279 nəfərə çatıb.



İtaliyada, həmçinin koronavirusa yoluxanların sayı 4204 nəfər artaraq 143 min 626 olub.



Qeyd edək ki, İtaliya dünyada virusun ən çox yayıldığı ölkələrdən biridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.