Bakıda yüngül həyat tərzi keçirən qadınlar və cinsi azlıqlar xüsusi karantin rejimini pozublar.

Metbuat.az Redaktor-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış bloger Ata Abdullayeb paytaxtın Nizami rayonunda reyd keçirib.

Reyd zamanı küçədəki cinsi azlıqlardan biri bloggerə hücum edib.

Daha ətraflı videodan izləyin:

