Türkiyədə həbsdə olan “Palmali” şirkətlər qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimovun səhhəti ağırlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mənsimovun köməkçisi Fidan Quliyeva sosial media hesabında məlumat verib.

“Mübariz Mənsimov keçirdiyi ağır əməliyyata görə hər gün tibb məntəqəsinə aparılır. Qaraciyərin böyüməsinə görə qəbul etdiyi dərmanlar təsir göstərmir.

Bu səbəbdən vəziyyətinin çox pis olduğu, hətta vəkilləri ilə danışmağa çətinlik çəkdiyi bildirilir” - deyə F.Quliyeva deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.