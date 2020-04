Bakıda ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə aprelin 9-u paytaxtın Xəzər rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 1978-ci il təvəllüdlü Paxlov Dmitriy Anatolyeviç yaşadığı evdə etil spirti içib və zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

