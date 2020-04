Çində satışlar normal rəqəmlərə qayıdır: "Tesla" rekord satış etdi

Koronavirusun ilk meydana gəldiyi Çində həyat gündən günə normallaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyanın ən böyük ikinci iqtisadiyyatına sahib olan Çindən yaxşı xəbərlər gəlməyə davam edir. "Yahoo Finance"nin xəbərinə görə, Elon Maskın qurucusu olduğu "Tesla" Çində avtomobil satışları rekordu qırıb.

Məlumatlara görə, şirkət fevral ayında Çində 3 min 900 və yanvar ayında 2 min 620 avtomobil satıb.

Qeyd edək ki, bir çox şirkət kimi "Tesla" da virusun ilk yayıldığı həftələrdə mağazaları bağlamışdı.

