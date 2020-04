Avropa Birliyi ölkələri virusa qarşı mübarizə üçün yardım paketində razılığa gəldilər

Avropa Birliyi ölkələri koronavirusa qarşı mübarizə üçün 540 milyon avroluq maliyyə paketinə dair razılıq əldə ediblər.

Metbuat.az bildirir ki, AB Nazirlər Şurası rəhbəri Mario Senteno AB ölkələri maliyyə nazirlərinin video konfrans yolu ilə keçirilən iclasda bu barədə razılığı gəldiklərini açıqlayıb. Senteno virusun təsir etdiyi ölkələrə qısa müddətli proqramlar üçün maliyyəyardımı ediləcəyini deyib.

Avropa Sərmaye Bankının şirkətlərə 200 milyon avroluq kredit verəcəyi bildirilib.

Mənbə: cnn.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.