Putin Rusiyanın silah sənayesindən danışdı

Rusiya prezidenti Vladimir Putin xarivi dövlətlərlə hərbi-texniki iş birliyi komissiyası iclasında önəmli açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin müdafiə sənayəsinə dair gələn il üçün planlarından danışıb. Bu sahəbə beynəlxalq rəqabətin çox güclü olduğuna diqqət çəkən Putin deyib ki, ötən il rəqiblərin təzyiqinə və çətin şərtlərə baxmayaraq Rusiya müdafiə sənayesi sahəsində uğurlu oldu.

Bu sahə 2019-cu il üçün müəyyən edilən hədəflərin 2% üzərinə çıxdıqlarını vurğulayan Putin xarici dövlətlərə 15 milyard dollarlıq satış etdiklərini qeyd edib. Sifariş bazalarının isə 55 milyarddan çox olduğunu deyib.

Putin həmçinin Afrika ölkələri ilə bu sahədə 1 milyard dollarlıq müqavilə imzaladıqlarını qeyd edib.c

Mənbə: HaberGlobal

