Sayğacsız və abonent kimi qeydiyyata düşmədən qazdan istifadə edənlər aşkarlandı

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyi mütəmadi olaraq qazdan qanunsuz istifadə halları ilə bağlı araşdırmalarını davam etdirir. Əksər hallarda da bu cür faktlar qazdan normal istifadə edib, qanunsuz iş görənlərin əməllərindən əziyyət çəkən abonentlərin müraciətləri əsasında aşkarlanır. Aprelin 9-da aparılan reyd zamanı sayğacı olmadan, abonent kimi qeydiyyata düşmədən qazdan istifadə edən iki fərdi yaşayış evi və bir istixana üzə çıxıb.

Belə ki, Sumqayıt şəhəri 52-ci məhəllədə vətəndaş qaz xəttinin dirəyinin içərisi ilə əlavə qoşma edərək uzaq məsafədə yerləşən evinə həyətlərin içərisi ilə qaz xətti aparıb və qanunsuz şəkildə ondan istifadə edib. Abşeron rayonunun Novxanı kəndində isə vətəndaş heç kimin ağlına gəlməyəcək üsula əl atıb. O, qaz xəttinin dirəyinin içərisindən götürdüyü əlavə qoşmanı kanalizasiya quyusunun içərisi həyətinə aparıb qazdan istifadə edib. Acınacaqlı məqam odur ki, istixana sahibləri də qaz xətlərinə müdaxilə edib, onu talamaqdan çəkinmir. Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsində sayğacı olmadan, abonent bazasında qeydiyyata düşmədən, müqavilə bağlamadan qaz oğurlayan istixana da üzə çıxıb. Qanunsuz qoşulmalar dərhal ləğv edilib. Birliyin əməkdaşları hər 3 fakt üzrə materialları toplayaraq ölçü götürülməsi üçün aidiyyatı strukturlara təqdim edəcək.



“Azəriqaz” İstehsalat Birliyi bir daha bəyan edir ki, təbii qazdan belə qanunsuz istifadə hallarına heç kim yol verməsin. Bu həm də digər normal şəkildə qazdan istifadə edən abonentlərə maneçilik törədir. Birliklə müqavilə bağlamaqla, sivil formada abonent statusu alıb, fərdi yaşayış evinə və ya sahibkarlıq obyektinə sayğac quraşdırıb daha sonra qazdan istifadə etmək lazımdır. Əks halda aşkarlanan belə faktlar üzrə daha ciddi tədbirlər görüləcək.

Qeyd edək ki, 2020-ci ilin 3 ayı (yanvar, fevral və mart ayları) ərzində Bakı şəhəri və Abşeron rayonu üzrə əhali tərəfindən 13 825, qeyri əhali tərəfindən 58 olmaqla, ümumilikdə təbii qazdan 13 883 qeyri-qanuni istifadə halı aşkar olunub. Həmçinin, Sumqayıt şəhəri üzrə təbii qazdan 17 qeyri-qanuni istifadə halı aşkar olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.