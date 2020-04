Amerikalı alim koronavirusun yayılması haqqında bu məşhur mifi yalan çıxardı

Ekspert qeyd edib ki, hazırda koronavirusun mağazalar və ya restoranların çatdırılma xidmətləri vasitəsilə ötürülməsi halları barədə heç bir məlumat yoxdur.

Metbuat.az Sputnik Azərbaycan-a istinadən xəbər verir ki, ABŞ-ın Ohayo Dövlət Universitetinin əməkdaşı Sanca İliç koronavirusun qida vasitəsilə ötürülməsinə dair mifi təkzib edib. Alim bu barədə "MedicalXpress" saytına danışıb.

"Koronavirus mədə-bağırsaq xəstəliyi deyil. O, qidada çoxala bilmir", - İliç bildirib. Mütəxəssis vurğulayıb ki, viruslar səthlərdə çoxalmır, onlar canlı daşıyıcıya ehtiyac duyurlar.

Eyni zamanda, o, koronavirusa supermarketdə yoluxmağın mümkün olduğuna dair xəbərdarlıq edib. Bunun baş verməməsi üçün Sanca iki metrlik sosial məsafə saxlamağı, antiseptiklərlə əlləri mütəmadi olaraq təmizləməyi və alınmış meyvə-tərəvəzi yaxşıca yumağı tövsiyə edib.

COVID-19 pandemiyası demək olar ki, bütün dünyanı bürüyüb. Son məlumatlara görə, SARS-CoV-2 koronavirusunun səbəb olduğu COVID-19 xəstəliyinə hazırda 1,35 milyondan artıq insan yoluxub, 79 mindən çox xəstə dünyasını dəyişib.

